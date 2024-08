Beach Volley club al voto Casadei ora ci prova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Il campione Gianlucasi candida alla presidenza dell’Aibvc, l’Associazione Italiana. Un passato glorioso da giocatore e poi da allenatore,all’età di 44 anni punta ora a diventare il numero uno delle squadre che a livello nazionale giocano nei campi indoor durante l’inverno e nelle maggiori spiagge d’Italia in primavera ed in estate. Gianlucaè uno dei personaggi più in vista di questa disciplina, in quanto nel 2012 si è laureato assieme a Paolo Ficosecco campione d’Italia e poi è stato in nazionale come giocatore ed allenatore. Attualmente è uno dei principali collaboratori della Bvu, laUniversity, va nelle scuole e nei centri sportivi a far promozione, senza tralasciare la parte politica e imprenditoriale.