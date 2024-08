Bagnara sguarnita | resta un solo medico di base

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Dal prossimo primo di settembre, adi Romagna resterà undi medicina generale. Il servizio, fino ad ora disponibile per quattro giorni a settimana, sarà così dimezzato. La questione "medici di" era già stata al centro dell’incontro svoltosi lo scorso 30 gennaio con l’azienda sanitaria della Romagna a seguito del quale – come ricorda il primo cittadino, Mattia Galli in un post pubblicato sul suo profilo personale – "era stato portato nelle case di tutte le famiglie bagnaresi un opuscolo esplicativo dei servizi, ricordando gli orari di visita dei medici adi Romagna, medici che pno anche servizio nella casa della salute di Cotignola", struttura dalla quale gli ambulatori di via IV Novembre, di fronte alla Rocca dipendono, come sede distaccata.