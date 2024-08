Tra dating app e social non è rimasto niente di spontaneo Forse nemmeno l’amore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) Arriva anche l’invito di Jerry Calà. Doveva farlo lui il monito ufficiale, il fighetto figlio di buona famiglia che in “Sapore di mare”, storia di vacanze in Versilia, andava in Vespa cantando Per quest’anno / non cambiare / vengo al mare per ciulare. Che film d’epoca, un Vanzina di quarant’anni fa, che aria fresca. Aveva ragione Jerry Calà, pure se dall’altoparlante del lido lo chiamavano bischero. L’altro giorno, alla presentazione dell’ormai grande classico restaurato, Jerry Calà ha proprio detto che i ragazzi devono finirla. Che traapp enon èdi. “Il corteggiamento è tutto lì. Una volta lo si faceva attraverso gli sguardi, i gesti, ci si davano gli appuntamenti di persona. Tutto questo è cambiato e sarebbe bello che i giovani tornassero a corteggiarsi lontano dai telefonini. Più contatto e meno chatto”. Bauman avrebbe detto lo stesso.