Thuram spinge l’Inter | l’intesa con Taremi funziona Sorride Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Marcusè già entrato in condizione: il francese ha giocato una sola partita, come tutti d’altronde, ma è già avanti di testa e di gambe come dimostrato nel pareggio contro il Genoa. INTESA – Marcus, dopo la doppietta salvavita a Marassi contro il Genoa, ha le chiavi dell’attacco del. Il francese, che aveva anticipato il rientro ad Appiano Gentile di qualche giorno dopo l’Europeo in Germania, si è sbloccato nel primo tempo a Marassi con un concentrato di potenza che ha permesso aldi riprendere il Grifone dopo un avvio ballerino. Nella ripresa lo stesso Marcuscon uno scavetto all’invero simile ha portatoper la prima volta in vantaggio salvo poi vedere il Genoa pareggiare nei minuti di recupero. Nella sfida contro i liguri,ha giocato da spalla con Mehdie con Lautaro Martinez spostato in un tridente innovativo.