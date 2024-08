Procaccini e Fidanza al Meeting | La nuova Commissione Europea sarà più spostata a destra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) Nicolae Carloparlano al punto stampa deldi Rimini dei nuovi equilibri europei, disegnano unache sicuramente, dopo le elezioni di giugno,piùe confermano l’interlocuzione in corso con Ursula von der Leyen per la scelta del commissario italiano.: “Per il nuovo commissario dialoghiamo con von der Leyen” Il co-Presidente del gruppo di Ecr, Nicola, in merito alla nomina del nuovo commissario Ue ha detto che, “è ovviamente obbligatoria l’espressione di un uomo o di una donna. Naturalmente c’è un’interlocuzione con la presidente della“. “L’equilibrio determinato dal risultato delle elezioni europee – ha aggiunto– è più spostato a. Questo si rifletterà nella politica che si determinerà in seno al Parlamento europeo ma anche in seno agli altri due organi europei.