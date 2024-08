Prevenzione dispersione nitrati di origine agricola negli allevamenti e nelle aziende agricole la sperimentazione parte dalla provincia di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 24 agosto 2024) Napoli. Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha incontrato alcuni imprenditori del settore bufalino per discutere un tema cruciale per la nostra regione: ladelladeidi. “Questo incontro, ispirato dall’inchiesta trasmessa da Report, ha aperto la strada a nuove e promettenti soluzioni. Abbiamo discusso infatti di un innovativo fluido giapponese, presentato da un esperto commerciale di Udine, che promette di rivoluzionare la gestione dei. Questo prodotto, quando mescolato con il letame delle bufale, non solo abbatte gli odori ma reinserisce iin un processo vegetale, rendendoli non nocivi.