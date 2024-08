Sinner rivela | Sì ero preoccupato Non avevo più fiducia in Naldi e Ferrara adesso serve aria nuova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pochi giorni dopo la notizia della sua assoluzione dall’accusa di doping per la positività al Clostebol, Jannikè tornato a parlare pubblicamente rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza stampa pre-US Open 2024, ultimo Slam stagionale che scatterà lunedì 26 agosto con la prima giornata di main draw (l’azzurro debutterà però il 27 agosto contro Mackenzie McDonald). “Sì, ero. Sono sempre stato molto attento, ho sempre cercato di comportarmi onestamente in campo, chi mi conosce sa che non ho fatto e non farei mai nulla che va contro le regole. Non è ideale dover gestire una questione come quella della mia positività prima di uno Slam. Non ho fatto nulla di sbagliato, ho giocato per mesi con questa cosa in testa. È un sollievo aver ricevuto prima questo risultato.