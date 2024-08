Li chiamano amori estivi ma… 4 coppie su 10 durano nel tempo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 23 agosto 2024) Glivengono spesso visti, comunemente, comefugaci e volatili, cheildi un’estate per poi svanire dopo le vacanze. Il luogo comune secondo cui l’estate è la stagione degli“mordi e fuggi”, però, dovrà essere rivisto: un’indagine condotta dalla community di Matrimonio.com, infatti, ha svelato che 4su 10 chenelsono in realtà il frutto di un amore estivo, confermando che anche un flirt nato come un’avventura estiva può trasformarsi in qualcosa di più profondo e duraturo. Il 40% degli utenti intervistati, infatti, ha dichiarato che con l’attuale partner tutto è iniziato come un’avventura estiva che si è poi, gradualmente, trasformata in una relazione seria e solida.