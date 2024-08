Il Signore degli Anelli | La Guerra dei Rohirrim – il trailer dell’anime

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) New Line ha pubblicato il primode Il: Ladei, la serie anime ambientata 183 anni primaeventi della trilogia live-action del, anch’essa basata sui libri di JRR Tolkien. Con la partecipazione di Brian Cox di Succession, Gaia Wise, Luke Pasqualino, la veterana del franchise de IlMiranda Otto e altri, la serie della Warner Bros. uscirà a livello internazionale a partire dall’11 dicembre e la sua uscita negli Stati Uniti è prevista per il 13 dicembre. Diretto da Kenji Kamiyama, The War of theracconta il destino della Casa di Helm Hammerhand (Cox), il leggendario Re di Rohan.