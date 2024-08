Il Siena viaggia spedito verso l’esordio Coppa Italia test per il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024)speditadello stadio ‘Pianigiani’, casa del San Donato Tavarnelle, di domenica la Robur di mister Magrini che anche oggi si allenerà nel pomeriggio mentre domani effettuerà la consueta seduta di allenamento mattutino. L’attesa è stata davvero lunghissima, considerando che l’ultimo match ufficiale giocato da Galligani e compagni è dello scorso 28 aprile a Foiano della Chiana. Benché ladi serie D difficilmente può essere classificata come obbiettivo, la partita contro i gialloblù dell’ex tecnico di Badesse e Pianese Vno Bonucelli è importante per capire a che punto sono arrivati i bianconeri. I fiorentini sono una formazione di discreto valore, posizionata subito sotto il Grosseto e il Livorno in termini di ambizioni e oltretutto saranno il primo avversario di, per altro sullo stesso campo, quattordici giorni dopo.