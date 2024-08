Il presidente Mei sprona il Fano | Tanto impegno non andrà perduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pur con qualche difficoltà operativa - la mancanza di acqua calda negli spogliatoi perché l’Alma non ha pagato le ultime bollette del gas dello scorso campionato – ilCalcio ha iniziato la preparazione allo stadio "Mancini" agli ordini di mister Cornacchini in attesa di conoscere la categoria nella quale giocherà nella stagione che sta per iniziare. Ildella società, Giovanni Mei, di fronte a tutto il gruppo schierato in campo prima dell’allenamento pomeridiano, ha voluto esprimere il proprio compiacimento nel vedere che il progetto voluto dal ConsorzioSport si sta concretamente realizzando. "Ho voluto solo ringraziare tutti i ragazzi – ha detto l’ex campione di Bologna, Atalanta, Cesena – che hanno accettato il nostro invito e si sono messi volontariamente a disposizione nonostante i punti interrogativi che ancora permangono per il futuro.