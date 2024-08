Dai casoncelli agli scarpinocc | le sagre del fine settimana in Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) La sagra degli scarpinòcc a Parre, ia Strozza, le specialità romagnole all’Estivo Goisis a Bergamo e altro ancora. Sono numerose le feste e le kermesse gustose organizzate innel week-end da venerdì 23 a domenica 25 agosto. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 25 agosto 2024 all’estivo Goisis, a Bergamo, si terrà “Romagna mia – Sagra della Riviera”. L’appuntamento è tutte le sere dalle 19, fra convivialità e divertimento. C’è sempre stato un legame speciale tra Bergamo e la Romagna, fin dai tempi della Freccia Orobica. Per questa occasione la tratta si inverte e il treno porta i sapori della Riviera a Monterosso. In postazione show cooking avremo occhi solo per le piadine, a cui lo gnocco fritto farà una concorrenza spietata.