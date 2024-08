Cos’è quell’enorme cratere in Russia dove in pochi anni è sorta una misteriosa città Incredibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) In rete circolano sempre più spesso le immagini di uno strano sito in, precisamente in Siberia, nella regione più grande e meno popolata del Paese, la Repubblica di Jakuzia (Sachá). Si tratta di un enormeattorno al quale sorge unadecisamente grande e popolosa, visto l’insidioso luogo in cui si trova. Lasi chiama Mirnyj, ed è davvero ai margini del mondo. Qui abitano 35 mila persone. Ma perché questo sito è così particolare e così abitato pur essendo così estremo? E cosa è? Si tratta di una miniera tanto gigantesca da lasciare senza parole. Ed è una miniera, pensate, di diamanti. Per questo laè apparsa lì, in mezzo al nulla, nel 1955. Come spiega Ekaterina Sinelshchikova suBeyond, la miniera “Mir” (“Pace”) è uno dei giacimenti di diamanti più ricchi del mondo: 525 metri di profondità, 1,2 chilometri di diametro.