Verso Napoli-Bologna il quotidiano si sbilancia sull’affluenza | il dato

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il prossimo avversario del, dopo la batosta di Verona, sarà il: quanti spettatori ci saranno allo stadio Diego Armando Maradona? Arriva la stima del. Ilsarà il prossimo avversario delnella seconda giornata di Serie A, in programma per domenica 25 agosto allo stadio Diego Armando Maradona. Un banco di prova decisamente importante per la squadra di Antonio Conte, desideroso sicuramente di una vendetta sportiva in seguito alla pesante sconfitta rimediata in casa dell’Hellas Verona, per 3-0. In attesa di nuovi rinforzi dal mercato, oltre al già annunciato David Neres, gli azzurri hanno il dovere di trovare una reazione contro la squadra di Vincenzo Italiano, che si è seduto sulla panchina dei rossoblu in questa estate, dopo essere stato accostato per molto tempo a quella azzurra.