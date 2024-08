Panetta | I migranti? Servono regolari e integrati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Immigrazione sì, ma regolare per puntellare la picchiata demografica italiana e sostenere (facendo leva su un preciso accordo europeo) la crescita economica così da dare una risposta concreta alla spinta migratoria che bussa dalle porte sud del nostro continente. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio, indica la rotta per agganciare la crescita economica che da un un po' di tempo latita. Il numero uno di Palazzo Koch sottolinea per l'ennesima volta che «che nei prossimi decenni si ridurrà il numero di cittadini europei in età da lavoro e aumenterà il numero degli anziani». Una «dinamica» che « rischia di avere effetti negativi sulla tenuta dei sistemi pensionistici, sul sistema sanitario, sulla propensione a intraprendere e a innovare, sulla sostenibilità dei debiti pubblici».