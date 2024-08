Marocco | progetto di stadio da 115mila posti obiettivo finale dei Mondiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Ilprogetta lopiù grande del mondo, e sogna di togliere ladeialla Spagna”. Titola così il quotidiano spagnolo Marca a proposito deldel mega-impianto che sarà intitolato a Re Hassan II, nome del padre dell’attuale monarca Muhammad VI, che dovrebbe essere costruito nella città di El Mansouria, provincia di Benslimane, 38 km a nord di Casablanca, su un’area di 100 ettari. Secondo quanto riferito, il costo totale dell’opera dovrebbe arrivare a 500 milioni di euro, con finanziamento pubblico approvato a ottobre dell’anno scorso, e potrà ospitare 115.000 spettatori, diventando quindi lopiù capiente del pianeta per quanto riguarda il calcio, ma non in assoluto, visto che in India, a Ahmedabad, ce n’è uno da 132.000per il cricket.