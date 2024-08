Logorato fisicamente e mentalmente | lo sfogo di Cahill come sta Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una leggerezza quella di Giacomo Naldi, fisioterapista di, nell'aver trasmesso tracce di Clostebol nel corpo di Jannik durante un massaggio praticato lo scorso 10 marzo durante Indian Wells. Da qui la rilevazione della sostanza nelle urine del tennista e un'indagine durata mesi che si è conclusa lunedì con l'assoluzione, a poche ore dalla vittoria dia Cincinnati. Nonostante le critiche sul trattamento riservato a— dalla stampa estera e dal duo Nick Kyrgios e Denis Shapovalov —proseguirà e potrà battersela per vincere i prossimi US Open. Intanto Darren, il supercoach australiano, ha affermato con fermezza che Jannik "non farebbe mai una cosa del genere intenzionalmente".