L' idea di libertà d' espressione di Vannacci è molto simile a quella dei suoi avversari

(Di giovedì 22 agosto 2024) Don Bosco, San Giovanni Bosco, perdonami ilanesimo imprudente. “Non si venga a questioni davanti ai tribunali!” intimasti sull’esempio di Gesù e di San Paolo, spronandomi a valutare i politici dal rispetto delladi. Per me è il primo criterio e per questo ho scritto contro la Meloni che querela i filosofi, contro Urso che querela i giornalisti, contro Renzi che querela tutti, rimpiangendo Andreotti che non querelava nessuno. Sono stato dalla parte diin nome delladi parola, perché veniva dileggiato e perfino querelato per il suo libro e le sue idee. In grave ritardo scopro che querela pure lui: ha denunciato Bersani per via di una battuta pronunciata al Festival dell’Unità di Ravenna.