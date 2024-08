Il mistero delle targhe Sparite dalla strada | c’è un collezionista?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) La targa sparita da via Panoramica, s’infittisce ildella lastra di marmo: non è neanche nei magazzini comunali. Qualche giorno fa, infatti, il Carlino aveva scoperto come al Passetto, al belvedere che dà sulla Seggiola del Papa, mancasse la lastra di marmo che fungeva da indicazione per cittadini e turisti. Ebbene, a mobilitarsi è stato l’assessore comunale alle manutenzioni e ai lavori pubblici, Stefano Tombolini. Raggiunto al telefono, spiega come "effettivamente la lastra di marmo non è neppure nel magazzino comunale". L’ipotesi che avevamo avanzato era proprio questa: e cioè che la targa si trovasse, magari per un ipotetico restauro, negli spazi che ospitano il magazzino comunale. Ma non è così, assicura Tombolini. Che poi smorza i toni e ci scherza su: "Evidentemente, qualcuno fa la collezione ditte e le porta a casa".