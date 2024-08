Fragneto Monforte al via stasera Local Street Food | cibo di strada a km zero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 22 e il 23 agosto, a(BN), si terrà la seconda edizione del Festival dei Saporii Musica Itinerante “”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Fragnetana in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Forum dei giovani, l’A.S.D. Farnetum e il gruppo Senior. La manifestazione si terrà presso la suggestiva location del centro storico di(BN). L’idea è nata con lo scopo di valorizzare i prodotti e i produttorii sia Fragnetani che “Made in Sannio”. Un’occasione, quindi, sia per il turista ma anche per i cittadini sanniti, per assaggiaredia kme conoscere l’incantevole borgo di. Le serate saranno allietate da spettacoli e musica dal vivo. Apertura stand giovedì 22 agosto ore 19,30 Via Botteghe.