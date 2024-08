Formula 1 – Verstappen senza rivali a casa sua ma Norris non molla Leclerc per un miracolo | trionfo in Olanda a 20 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 22 agosto 2024 – La1 riparte, dopo il mese di stop, dal giardino didel campione del Mondo, Max. Nel weekend, infatti, va in scena il Gran Premio d'dove il tre volte iridato con la Red Bull festeggerà i 200 gran premi nel Circus. A secco da quattro gare, record negativo che non gli capitava dal 2020,vuole fare festa davanti alla marea orange tornando sul gradino più alto del podio. Impresa assolutamente alla sua portata, secondo gli esperti, che lo vedono favorito in tutto il weekend a cominciare dalle qualifiche, pole a 2,25, alla gara,a 2,00. Oltre alla voglia di riscatto, Super Max è spinto da desiderio di calare il poker a Zandvoort: infatti, da quando la1 è tornata in, tre stagioni fa, il fenomeno della Red Bull è sempre salito sul gradino più alto del podio.