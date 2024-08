Eboli intensi i controlli dei Carabinieri | un arresto per spaccio e un’espulsione dal territorio italiano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 21 agosto, alla località Campolongo di Santa Cecilia di, idella localeStazione, durante un servizio di controllo dinamico delfinalizzato al contrastodei reati in genere, hanno rintracciato un 30enne originario del Marocco che era ricercatoperché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP delTribunale di Milano per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di”.Nel medesimo contesto operativo, un connazionale che si trovava in sua compagnia èrisultato essere irregolare sul, con il successivo avvio delle procedure diespulsione, nonché trovato in possesso di 1,80 grammi di sostanze stupefacenti del tipohashish e segnalato alla Prefettura di Salerno quale assuntore di droghe. Segui ZON.IT su Google News.