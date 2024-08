Crollo in centro storico a Brescia | cedimento del solaio in un edificio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel primo pomeriggio di giovedì 22 agosto, un improvvisoha scosso ildi, precisamente in Tresada San Nicola. Ildi una quattro piani è collassato, interessando in particolare il secondo piano, il quale ha poi ceduto coinvolgendo anche il piano sottostante. Il palazzo, situato sul retro della storica chiesa di San Francesco, era al momento vuoto e si trova accanto a unin fase di ristrutturazione. I residenti della zona hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito dall’uscita di fumo dalle finestre dell’. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando con le unità cinofile e gli esperti dell’Usar (Urban Search and Rescue).