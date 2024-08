Tyler the Creator abbina un rarissimo orologio Cartier alla sua nuova T-shirt Supreme

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024)theha creato l'ta perfetta?ha pubblicato un'anteprima della sua stellare collezione Autunno-Inverno 2024, in vista del primo lancio della linea del 22 agosto. In mezzo a un turbinio di speculazioni sul ruolo dithenel marchio ecuriosità verso il nuovo immangiabile chopped cheese, è passata per lo più inosservata una notizia legata all'orologeria. Nell'ultima foto disfoggia unPebble, uno dei suoi numerosi e introvabili segnatempo della venerabile casa parigina. Negli ultimi anni Mr.è diventato famoso per la sua collezione di orologi: al suo polso sono finiti il popolarissimo Crash, l'Obus e il Tank Louis. Il Pebble, però, è forse l'esemplare più interessante.