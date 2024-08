Naufragio Bayesian perché è difficile trovare i dispersi | i tempi dei sub

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Palermo, 21 agosto 2024 - Le ricerche dei seidel super yachta Porticello (Palermo) sono riprese questa mattina alle 6.30. E sono tornati in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ieri sera gli speleosub, arrivati dalla Sardegna e dal Lazio, sono entrati nello scafo delda una vetrata raggiungendo, “passo dopo passo”, gli spazi comuni della barca incontrando decine di oggetti galleggianti ma non hanno raggiunto le cabine. Quello che si sono trovati davanti i sommozzatori sembra “uno scenario da Costa Concordia ma in piccolo” dove è complicato “avanzare a causa di ostacoli e spazi molto ridotti”, come ha detto l’ispettore Marco Tilotta dei sommozzatori.