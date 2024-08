Manna torna a Londra De Laurentiis è in vacanza alle Eolie Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024), Deè in, con Marco Azzi, fa il punto sul calciomercato del Napoli. L’interessamento dell’Arsenal per Osimhen ha fattore Giovanni. Così scrive. È iniziato il conto alla rovescia per la chiusura del mercato e stavolta non potrà essere interlocutorio il blitz del direttore sportivo Giovanni: l’epicentro delle grandi manovre che decideranno il futuro azzurro entro il 31 agosto. Fanno ben sperare le voci di un nuovo interessamento da parte dell’Arsenal per Victor Osimhen, che a Castel Volturno è ormai un corpo estraneo e anche ieri mattina si ènato da solo, a riprova della sua ferrea volontà di andare altrove.