Le mille vite di Antonio Villa il portinaio star di Paolo Sarpi | Qui ho trovato calore umano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Milano – Ama scorrazzare in bici, spesso con una bandiera dell’Inter al seguito. Nella zona ditutti lo conoscono e gli vogliono bene. Dal 2015 èdi Via Aleardi 14 e negli anni è stato testimone di tanti cambiamenti dopo una esistenza che lui, scherzosamente, paragona alle varie fasi artistiche di Van Gogh. Nella zona c’è ancora una sorta di vita di quartiere che prova a resistere alle molteplici attività ristorative e alla “movida“.è un personaggio positivo, sempre sorridente e disposto a fermarsi per fare due chiacchiere. Nato a Cologno Monzese, dopo aver trascorso diverso tempo tra la Costa Azzurra, Novara e Varese a seguito di un periodo di crisi dopo la scomparsa della moglie, è ripartito proprio da. “Milano non è sempre stata così, ho vissuto prima in via Padova e poi a Chiaravalle.