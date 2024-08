La lineup di ESDigital Games a Gamescom in video

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024)celebra l’inizio dellacom 2024 con la pubblicazione di undi gameplay che mostra tutti gli otto eccellenti titoli presenti alla fiera. Con il suo entusiasmante portfolio di titoli in mostra sia nei padiglioni consumer che in quelli B2B, questa è lacom più grande di sempre per l’editore indie e quale modo migliore per dare il via alla manifestazione se non con un nuovissimo trailer di gameplay che mostra il gameplay di tutti i giochi hands-on presenti a Colonia. Ladell’editore per la fiera consumer di quest’anno, che si terrà dal 21 al 25 agosto, include AWAKEN – Astral Blade, Steel Seed, Island of Winds, BattleJuice Alchemist, Sky of Tides, Cats on Duty, Memory Lost e REMEDIUM.