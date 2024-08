Incendio a Castel Romano | evacuato l’outlet cittadini in fuga tra paura e caos

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma – Un nuovoha colpito oggi la capitale, interessando questa volta la zona di. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’area, costringendo le forze dell’ordine ad avviare l’evacuazione immediata delsituato nelle vicinanze. La situazione è apparsa subito critica, con centinaia di persone in preda al panico che hanno cercato di allontanarsi il più velocemente possibile dal centro commerciale, dirigendosi verso le proprie auto per mettersi in salvo.Leghi anchea Cinecittà, pompieri ricoverati in ospedale per ustioni gravi. Residenti inLe operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma le prime informazioni indicano che si tratta di un rogo di notevoli dimensioni, visibile a distanza di chilometri grazie a una densa nube nera che si è innalzata nel cielo.