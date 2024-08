I programmi in tv oggi 21 agosto 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Su Rai Uno la ricetta del delitto perfetto, su Canale 6 Sogno Olimpico. Guida aiTv della serata del 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 La ricetta del delitto perfetto. Laure Grenadier è una ex chef stellata che ha rinunciato alla cucina dopo il suicidio del padre. Ora cura un blog sulla gastronomia mentre il suo ex, Nicolas, è un commissario di polizia. Laure intervista lo zio Jerome, proprietario di un noto ristorante di Lione, ma poco dopo lo zio viene trovato morto. Dopo questo delitto ne seguono altri due, sempre di famosi chef.