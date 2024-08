Anche il prof Rocchi diventa membro di Urbino Capoluogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’associazionecontinua a raccogliere adesioni. "Ieri – dice il presidente Giorgio Londei – si è iscritto all’associazione ilessor Marco Bruno, ordinario di statistica medica nonché direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’università degli studi diCarlo Bo. Ilessore presto terrà una conferenza nell’ambito dei nostri incontri. E sempre nella prospettiva di proporre iniziative in linea con il nostro “decalogo“ per il rilancio della città e del territorio, sabato 7 settembre alle ore 10 proporremo il prossimo appuntamento per parlare di “Una grande risorsa pere il Montefeltro: il turismo“".