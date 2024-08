Alien | Romulus l’ibrido finale dello Xenomorfo ha preoccupato la Disney | Non gli è piaciuto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)hala: “Non gli è” Il regista di, Fede Alvarez, ha parlato deldel film e della formache ha provocato alcune critiche da parte della. Ambientato tra i primi due episodi del franchise di, il nuovo film di Alvarez segue la Rain di Cailee Spaeny e i suoi giovani compagni mentre affrontano unoa bordo di una stazione spaziale abbandonata. Sebbene ci sia molta azione in tutto il film, ildà il colpo di grazia con il personaggio di Isabela Merced, Kay, che dà alla luce una nuova e terrificante formaa conosciuta solo come la Prole. In una recente intervista con THR, Alvarez ha rivelato che la progenie presente neldiha suscitato reazioni contrastanti da parte dei dirigenti