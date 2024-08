Sonego-Stricker oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Lorenzosfiderà Dominicnel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Il tennista piemontese ha beneficiato di un bye in quanto decima testa di serie e farà il suo debutto nell’evento contro lo svizzero, reduce dalla prima vittoria in stagione a livello Atp (7-5 6-2 a Coria al primo turno). Protagonista lo scorso anno allo US Open e alle Next Gen Finals, non è riuscito a ripetersi nela causa di infortuni ma sembra finalmente in ripresa. Sarà tuttavia, secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico. Non ci sono precedenti tra i due. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma, martedì 20 agosto, come secondo match sul Court 3 a partire dalle 20.