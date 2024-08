Oroscopo Settembre | Gemelli

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 20 agosto 2024) Life&People.it 21 maggio -21 giugno Caro, non vuoi proprio smettere di essere il primo della classe! E posso dirti che fai proprio bene. Anche questo mese avrai dalla tua il bellissimo Giove, che ormai ti accompagna da giugno, e continuerà ancora per molti mesi. Forse seconda e terza decade (rispettivamente dal 11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) potrebbero lamentarsi e dire: “Non è vero, non succede niente!!!” Chiedete agli amici di prima decade (dal 1° al 10° grado del segno) che sapranno rassicurarvi, la felicità è in agguato. L'articoloproviene da Life&People Magazine.