Il Chiese non diventerà una fogna

(Di martedì 20 agosto 2024) Una passeggiata fino alla sorgente del fiumeper dire no al progetto del depuratore del Garda che prevede il doppio impianto a Gavardo e Montichiari. Un messaggio chiaro quello lanciato dal monte Fumo, dove nasce il, da Corrado Morettini, segretario del comitato Gaia Gavardo, che da sempre evidenzia le criticità del progetto che da anni divide, ormai, territori e istituzioni. Per ora non ci sono aggiornamenti ufficiali (il sito del commissario, aperto quando prefetto era Attilio Visconti, è fermo al 2021), ma entro fine estate dovrebbe arrivare il progetto definitivo, che sarà consegnato da Acque Bresciane al commissario, il prefetto di Brescia (Andrea Polichetti, che prenderà il posto di Maria Rosaria Laganà).