Guerra Israele Hamas Blinken trova un accordo con Netanyahu | i negoziati si spostano al Cairo

(Di martedì 20 agosto 2024) Tel Aviv si piega alle pressioni statunitensi e accetta (apparentemente e in parte) la tregua. È Antony, il segretario di Stato Usa, a confermare la svolta, dopo una giornata di colloqui intensi con le autorità israeliane. A Gerusalemme,cambia direzione e apre all’proposto dagli americani. Ma non c’è tempo per festeggiare: ora èche deve controfirmare per mettere fine, anche se temporaneamente, ai bombardamenti nella Striscia di Gaza e avviare il rilascio degli ostaggi israeliani. Un processo di pace che, a quanto pare, rischia di essere fragile e di breve durata. A complicare il quadro c’è il pressing del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, deciso a non fermare l’operazione fino a quando non saranno raggiunti gli obiettivi dichiarati: riportare a casa gli ostaggi e smantellare