E’ una ripartenza un po’ per tutti La squadra? Bisogna avere pazienza Non abbiamo la bacchetta magica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Qualche decina di spettatori in tribuna in uno stadio Dorico con i lavori in corso, ieri pomeriggio, per assistere al primo allenamento dell’Ancona di Gadda nell’impianto di viale della Vittoria. Il tempio del calcio anconetano, dove gente come Massimo Gadda, Andrea Bruniera e Vincenzo Guerini hanno scritto la storia biancorossa. Un allenamento dirottato dalle Terre di Maluk al Dorico – sarà così anche oggi – viste le previsioni meteo e il campo sintetico che può assorbire meglio la pioggia di quello in erba di Monte San Vito. Così l’Ancona prosegue nel modo migliore possibile la preparazione in questa terza settimana di ritiro. Domani test amichevole al Sorrentino contro i Portuali (ore 19), in vista del primo appuntamento ufficiale, l’incontro di Coppa fissato per sabato al Tubaldi di Recanati alle ore 20.30 contro Sbaffo e compagni.