È morta Francesca Di Ruberto ex Non è la Rai in un’incidente sulla Trionfale | cos’è successo

(Di martedì 20 agosto 2024)Diall’alba di lunedì 19 agosto 2024 a causa di un grave incidente stradalevia, a Roma. La ex ragazza di Non è la Rai era alla guida della sua Mini Cooper, che si è scontrata con un camion della nettezza urbana. Il passeggero che era in macchina con lei è sopravvissuto, ma è in condizioni gravi. Diaveva 44 anni ed era mamma di due figli. La mini cooper diDidopo l’incidente – fonte: La PresseIl Corriere della Sera ha descritto nel dettaglio le dinamiche dell’incidente in cui è rimasta uccisaDi. Poco prima delle sei del mattino,Disi stava recando al lavoro con un collega.