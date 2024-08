Con Cole Escola è nata una stella

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Il comicoha sempre avuto un'attrazione per i caratteristi. Da bambino, quando ha visto per la prima volta Il mago di Oz, è rimasto affascinato dallo spirito vivace di Glinda, la strega buona e scaltra interpretata da Billie Burke, e non dalla Dorothy dagli occhi spalancati incarda Judy Garland. «Chiunque facesse ridere, per me, diventava il vero vincitore del film», racconta. «L'ingenua romantica può stare sullo schermo ininterrottamente per tutta la durata della storia e fare la performance della vita, ma se non riesce a strappare una risata, mi viene naturale pensare: 'Hai perso!'». In base a questo criterio, oggia Broadway è un vincente grazie al suo spettacolo teatrale Oh, Mary!: una commedia dark straordinariamente divertente, basata sulla vita di Mary Todd Lincoln che in qualche modo si rifà a Barry Manilow e a Belle and Sebastian.