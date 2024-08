Chiara Ferragni che delusione col presunto nuovo compagno finisce male | L’ha già scaricata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Non è proprio un bel periodo per. A quanto pare sarebbe stata giàdalla sua presunta nuova fiamma. Da dicembre è diventata, a tutti gli effetti, il personaggio di cui tutti parlano. O sparlano. Del resto il motto è sempre quello: che se ne parli bene o che se ne parli, l’importante è che se ne parli.non ha pace da mesi tra la vicenda del pandoro Balocco e la separazione dal marito Fedez. Amaraper-(foto IG@)- Cityrumors.itA dicembre è scoppiato il “Balocco gate” e la giovane imprenditrice e influencer cremonese è finita indagata assieme ad Alessandra Balocco. Dopo qualche mese, come un fulmine a cielo sereno, è arrivata la separazione da Ferico Lucia, alias Fedez: il rapper con cuiera sposata da diversi anni e con cui ha avuto due bambini, Leone e Vittoria.