Biden lancia Kamala dal palco di Chicago siluro su Obama e insulti a Trump

(Di martedì 20 agosto 2024) "America, ti ho dato il meglio". Finisce in lacrime il comizio di Joesuldella Convention democratica di, l'evento in cui il presidente americano cede ufficialmente il testimone di candidato alla Casa Bianca alla sua viceHarris. Introdotto dalla figlia Ashley e dalla moglie Jill, accolto da una standing ovation durata quattro minuti,ha pronunciato un discorso lungo quasi un'ora durante il quale ha difeso il suo mandato ed elogiato. In vista della sfida di novembre contro Donald, i dem si trovano ora "in una battaglia per l'anima stessa dell'America", ha ammonito. "Prometto che sarò il miglior volontario che la campagna Harris e Walz abbia mai visto", ha detto il presidente, chiedendo a tutti di unirsi allo sforzo. Quindi un insulto allo sfidante repubblicano: "è un perdente".