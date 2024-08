Vuelta 2024 Van Aert | Sono soddisfatto volata perfetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Terzo successo stagionale per Wout Vannella terza tappa della, al traguardo di Castelo Branco nell’ultima giornata in terra lusitana. Per il belga del Team Visma, trionfo in Maglia Rossa dopo uno sprint portentoso, battendo in modo netto Kaden Groves (Team Alpecin – Deceuninck). Come al Tour de France, anche allamaglia da leader della generale e poi il successo in tappa, dopo aver resistito alla rimonta dell’australiano: “Coincidenza interessante, è vero che anche al Tour è andata così. Laoggi nel finale è sempre stata nelle mie mani e questa è una buona cosa“, esordisce il belga.