Mike Tyson avverte Jake Paul | Il 15 novembre ti farò scappare

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mancano tre mesi, ma l’hype è già a mille. L’avvicinamento all’incontro di boxe tra, in programma il prossimo 15in Texas, è entrato nel vivo con il faccia a faccia e la conferenza stampa dei due protagonisti. “Ho avuto una piccola disavventura. Mi sono ammalato, ma ora mi sento bene. Sono preparato e pronto”, ha detto, soffermandosi sul rinvio del match in programma lo scorso 20 luglio a causa di un attacco di ulcera subito dal 58enne leggenda della boxe. “Lui potrebbe essere stato sul ring con persone che avevano lo stesso obiettivo – ha continuato, secondo quanto riporta Espn, parlando del rivale, che ha 27 anni – ma la realtà è diversa. Non appena avrò preso questo ragazzo sarà tutto finito, scapperà via come un ladro”. Il match si terrà nello stadio AT&T di Arlington, dalla capacità di 80.000 posti, e non sarà un’esibizione.