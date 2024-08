La vecchia casa di pietra dove dormire in Friuli e mangiare una perfetta colazione contadina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 agosto 2024) Trebiciano, Treb?e. I telefoni impazziscono in questa frazione sulle alture di Trieste. Un passo e sei in Italia, una camminata di là e parte la linea slovena, idiozia dei confini politici. Le case si affacciano sulla strada provinciale. Il Carso, i boschi, le doline, le pietre. Dierano fatte le casite del Carso triestino, con quelle tecniche di costruzione a secco che sembrano miracoli oggi ed erano invece solo necessità. Le Casite Diè fatta l’anticache Alessandro ha riportato in vita ormai molti anni fa con sua moglie Barbara, ricostruendo, riparando, conservando, permettendo agli ospiti (8 in tutto) del loro bed & breakfast di percepire lo spirito originario del luogo, quando erano i ritmi delle stagioni contadine a scandire le giornate intorno a un cortile. Laè di quelle che spingono a tornare.