La Cgil attacca Ama | Il Giubileo non si affronta con la precarietà

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto 2024 – “Le scelte unilaterali di Ama mettono a rischio buona riuscita del. Il management di Ama anche sulle assunzioni per ilriesce a prendere scelte non condivise e inadeguate. Ancora una volta assistiamo all’ennesima decisione che riguarda il personale presa senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali. Un metodo che l’azienda fatica a superare, ripercorrendo errori del passato e dimostrando, come abbiamo detto più volte, che, con questo managment, i protocolli sulle relazioni industriali, come quello sottoscritto a marzo, abbiano un valore prossimo allo zero“.