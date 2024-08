Il Meeting e il dialogo possibile Apre il patriarca di Gerusalemme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un anno fa il grande protagonista fu il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una folla festante lo seguì durante tutta la visita al. E più volte, durante il suo discorso nella sala gremita, Mattarella dovette ’fermarsi’ a causa degli applausi che arrivavano dalla platea. Stavolta gli organizzatori della kermesse di Cl a Rimini, che domani inaugurerà la 45esima edizione, puntavano ad avere Giorgia Meloni come ospite d’eccezione. Ci hanno sperato fino all’ultimo, ma la premier (che nel 2022 fu tra i protagonisti della tavola rotonda organizzata alcon i leader di tutti i partiti), non ci sarà. In compenso ci sarà mezzo governo alla manifestazione. Un’edizione, quella di scena da domani al 25 agosto alla Fiera di Rimini, dedicata come non mai ai temi della pace e deltra i popoli. A partire già dall’incontro inaugurale.