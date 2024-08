Highlights Sabalenka-Pegula 6-3 7-5 finale Wta 1000 Cincinnati 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Glie i migliori momenti didel Wtadi. La bielorussa schianta in due set la padrona di casa Jessicacon il punteggio di 6-3 7-5 e conquista il suo 15esimo titolo Wta in carriera. Prestazione monstre diche si dimostra tornata ai suoi livelli grazie alla doppia cifra negli ace e ben cinque servizi su sette tenuti a zero nel secondo set.può rimane sconfitta ma comunque soddisfatta del percorso fatto negli ultimi due tornei. Di seguito ilcon gli6-3 7-5,Wta) SportFace.