Guida agli orologi Hamilton che hanno fatto la storia dell' America e di Hollywood

(Di lunedì 19 agosto 2024)è un marchio che sa come farsi notare. I suoi, infatti, sono il mix perfetto tra precisione svizzera e l'inconfondibile stileno: una ricetta che ha catturato l'attenzione di molti appassionati in tutto il mondo. Ladi, con la S maiuscola Fondata nel 1892 a Lancaster, Pennsylvania, laWatch Company inizia la sua attività producendoda tasca precisi e affidabili, rivolti in particolare ai ferrovierini. In un'epoca in cui la puntualità era cruciale per evitare incidenti ferroviari, la maison diventa presto sinonimo di precisione, guadagnandosi il titolo di "The watch of railroad accuracy".