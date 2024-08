David Neres a Villa Stuart | visite mediche col Napoli in corso VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il talento brasilianosi prepara a unirsi ai partenopei: prime immagini e dettagli del suo arrivo a. Roma, 19 agosto 2024 –è ufficialmente entrato nella fase finale della sua trattativa con il. Questa mattina, l’esterno brasiliano ha raggiunto la clinicaper sostenere le, un passo cruciale verso il suo trasferimento ufficiale al club azzurro.si è presentato alla struttura con una semplice t-shirt bianca, ma con uno sguardo deciso e concentrato. Nonostante l’attenzione dei media e dei tifosi presenti, il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, non ha mancato di salutare e posare per alcune foto con i sostenitori accorsi all’esterno della clinica.