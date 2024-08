Spaventoso incendio nella notte Prende fuoco un capannone Distrutti trattori e rimorchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)tra venerdì e ieri: areè stato un grandeconal suo interno. Oltre venti i vigili delche hanno operato fino all’alba per spegnere le fiamme ed evitare la propagazione delle stesse nelle zone e nelle abitazioni circostanti. I vigili deldi Forlì, Faenza e Cesena sono intervenuti poco dopo l’unatra venerdì e ieri in via Ghibellina, tra San Martino in Villafranca e Villanova (al civico 24, in pratica all’imbocco con via Zignola), per l’deldi un’azienda agricola con all’interno svariati mezzi.